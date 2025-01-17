Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 119 eğitim kurumundaki 25 bin 42 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 119 eğitim kurumundaki 25 bin 42 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        İstasyon İlokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Remzi Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Sınıfları gezen Demir, öğrencilere karnelerini dağıttı, önerilerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Bitlisli "Yaşayan İnsan Hazinesi" baston ustası Cumali Birol, AA'nın "Yılın...
        Bitlisli "Yaşayan İnsan Hazinesi" baston ustası Cumali Birol, AA'nın "Yılın...
        Bitlis'te "Enerji Tarım Turizm Perspektifinden Bir Bakış" çalıştayı düzenle...
        Bitlis'te "Enerji Tarım Turizm Perspektifinden Bir Bakış" çalıştayı düzenle...
        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 8 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 8 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı