Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 8 tutuklama

BİTLİS'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kente merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve hap ile 1 tabanca ve 16 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerini ardından 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.