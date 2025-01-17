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        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:53
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        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Batman'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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