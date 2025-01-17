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        Haberler Gündem Ankara Ankara’da sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara’da sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, seyir halinde iken sürücü ile tartışıp otomobilden atlayan kadın, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 03:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 03:48
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        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
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        Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Ankara- Eskişehir yolunda meydana geldi.

        İddiaya göre, İ.Ö. (27), otomobilde seyir halindeyken ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., seyir halindeki otomobilden atladı. Otomobilden atlayan kadına, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Ö.'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki sürücü de ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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