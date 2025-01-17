83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
Malatya'nın Darende ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 83 yaşındaki Emine Gürbüz, İstanbul'dan gelen akrabası Burak K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı
Malatya'da olay, öğle saatlerinde Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan gelen yakını Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İHA'daki habere göre tartışma sırasında Burak K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI
Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.