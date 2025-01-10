Vali Karakaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karakaya, demokrasinin temel taşlarından biri olan basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu söyledi.

Basının önemine vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmekte. Bu önemli misyonu yerine getirmek amacıyla her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."