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        Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        BİTLİSve Batman'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:10
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        Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        BİTLİSve Batman'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteği ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Batman'da 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin, satışa hazır 4 parça halinde metamfetamin ile yine satışa hazır 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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