Dolar bazında konut fiyatları; Ankara'da zirvede, İstanbul'da eridi Konut fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla Türkiye ortalaması ve şehirlere göre metrekare başına birim fiyatlar da ortaya çıktı. Birim fiyatları dolara endekslediğimizde Türkiye ortalamasında metrekare başına ortalama fiyat 1046 dolar, İstanbul'da 1613 dolar, İzmir'de 1176 dolar, İzmir'de ise 862 dolar oldu. Yılın 3. çeyreğinden 4. çeyreğine gerçekleşen değişime bakıldığında hem Türkiye ortalamasında hem de 3 büyük ilde dolar bazında artış görülürken, yıllık bazda sadece Ankara'da yükseliş görüldü. İstanbul'da yüzde 6, İzmir'de yüzde 1, Türkiye ortalamasında yüzde 3,6 düşüş yaşandı

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