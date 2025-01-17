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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!

        Adana ve Mersin'de, karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren 43 yaşındaki polis memuru Mehmet Tehçi, tutuklandı. Geçen yıl 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk'in intihar ettiğini söyleyen zanlı Tehçi'nin emniyetteki sorgusunda, öfke patlaması yaşadığını belirterek, "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:52
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        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Tehçi'nin (63), internet altyapısındaki sorun için başvurduğu iletişim firmasının ekipleri, 15 Ocak'ta gittikleri iki katlı müstakil evin çevresinde kan izleri görmüş ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        ÜÇ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

        KATİL ZANLISI DAMAT ÇIKTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi (43) olduğunu saptamıştı.

        İLK ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

        Zanlı Mehmet Tehçi'nin, sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkiindeki sazlık alanda da kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi (40) öldürdüğü tespit edilmişti.

        5 KİŞİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

        Zanlı Mehmet Tehçi Ceyhan ilçesinde yakalanmış, 4 ve 9 yaşındaki çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

        EŞİYLE AMCA ÇOCUKLARIYMIŞ

        Polis memuru Mehmet Tehçi'nin geçen yıl oğlu Ökkeş Berk'in 15 yaşındayken intiharı nedeniyle bir süredir bunalım yaşadığı ve eşiyle amca çocukları oldukları öğrenilmişti. Zanlı Mehmet Tehçi emniyetteki sorgusunda, öfke patlaması yaşadığını belirterek, "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dedi. Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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