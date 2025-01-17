Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Tehçi'nin (63), internet altyapısındaki sorun için başvurduğu iletişim firmasının ekipleri, 15 Ocak'ta gittikleri iki katlı müstakil evin çevresinde kan izleri görmüş ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

ÜÇ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

KATİL ZANLISI DAMAT ÇIKTI Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi (43) olduğunu saptamıştı.

İLK ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ Zanlı Mehmet Tehçi'nin, sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkiindeki sazlık alanda da kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi (40) öldürdüğü tespit edilmişti.

5 KİŞİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ Zanlı Mehmet Tehçi Ceyhan ilçesinde yakalanmış, 4 ve 9 yaşındaki çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.