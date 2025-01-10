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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:53
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu, tabanca ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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