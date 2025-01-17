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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı | Son dakika haberleri

        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı

        İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi, 37 yaşındaki G.D, kendisini aldattığını iddia ettiği 39 yaşındaki eşi D.D. ile tartıştı. Telefon dükkanı işleten D.D. ile G.D. arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşinden kaçmak için mutfağa koşan G.D., eline bıçak aldı. Çıkan arbedede D.D. testisinden yaralandı. D.D'nin şikayeti üzerine G.D. kasten yaralama suçundan tutuklandı. G.D., avukatının itirazının ardından 5 gün sonra serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:31
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        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
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        İstanbul’da yaşayan, 7 ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan 13 yıllık evli çift arasında aldatma iddiasıyla tartışma çıktı.

        BAŞKA KADINLARLA MESAJINI YAKALADI

        Eşinin kendisini defalarca aldattığını öne süren G.D. (37) isimli kadın, eşi D.D’nin (39) iş telefonunda başka kadınlarla mesajını yakaladı.

        "KARIMIN SURATINA PİŞKİN PİŞKİN BAKABİLİYORUM"

        DHA'daki habere göre G.D, olayın ardından iddiaya göre D.D.’nin telefonunu alarak, sosyal medya hesabından “Karımı çok kez aldattım. Pişman değilim çünkü suratına pişkin pişkin bakabiliyorum” paylaşımı yaptı. Olay üzerine evde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        KOCASINI TESTİSİNDEN BIÇAKLA YARALADI

        O sırada, G.D.'nin evde bulunan kayınvalidesi de çıkan tartışmaya dahil oldu. G.D. daha sonra, hem kayınvalidesi hem de eşi tarafından darp edilmeye başladığı sırada, mutfağa koşarak eline bıçak aldı. Ardından arbede esnasında G.D. yere düştü. Çıkan arbedede G.D. bıçakla eşi D.D.’yi testisinden yaraladı.

        TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

        Üst katta bulunan ve kavga seslerini duyan G’D’nin annesi de olaya dahil olarak, kızının elinden bıçağı aldı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ardından, polislerin incelemesinde 27.5 cm bıçak ile G.D.’nin, D.D’yi yaraladığı belirtildi. D.D.’nin şikayeti üzerine, G.D. 20 Aralık 2024 tarihinde kasten yaralama suçuyla tutuklandı. D.D.’nin tutukluluk sürecinde, avukatı Burak Aylı’nın itirazı sonucunda 25 Aralık 2024’te serbest bırakıldı.

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