Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
Galatasaray'da transfer bekleyişi sürüyor. Savunmaya Skriniar hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara Slovak stoperden yeşil ışık geldi
Transferde hem stoper hem hücum bölgesinde rotasını Fransa’ya çeviren Galatasaray liste başı isimlerden yanıtları bekliyor.
Forvete Lyon’dan Georges Mikautadze savunmaya ise PSG’den Milan Skriniar’ı isteyen sarı-kırmızılılar resmi görüşmelerini sürdürüyor.
Savunmada geçen sezonu aratan sarı-kırmızılılarda Hatayspor beraberliği sonrasında hareketlilik başladı.
Kalesini sadece dört maçta gole kapatabilen Cimbom stoper takviyesini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.
Yabancı oyuncu kontenjanı da dolu olan sarı-kırmızılılar stoper ihtiyacının aciliyeti üzerine gözü karartmış durumda.
İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’den ilgi bulunan Milan Skriniar istediği teklifleri alamadı.
PSG’den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper Galatasaray’dan ikinci yarı için olan 5 milyon Euro’luk maaş talep etti.
Bu transferi 2,5 - 3 milyon Euro civarına bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı idareciler ise geçen günlerde teklifini revize etmişti.
Galatasaray 5 milyon Euro’luk beklentiye sahip Skriniar için 4 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.
Tecrübeli savunmacı aradan süre geçmesine rağmen İtalya ve İngiltere’den umduğunu teklifleri alamadı.
Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Skriniar maaş talebi nedeniyle yönünü Türkiye’ye çevirmeye başladı.
Transfer listesine Chelsea’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Axel Disasi’yi de alan sarı-kırmızılılar kısa bir süre daha Skriniar’dan yanıt bekleyecek.