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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzenler Yusuf ile Kadir, mermer ocağında su dolu çukurda boğuldu | Son dakika haberleri

        Kuzenler Yusuf ile Kadir, mermer ocağında su dolu çukurda boğuldu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukura düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Kadir Kaya (13) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:54
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        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
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        Manisa'daki olay, saat 12.30 sıralarında Caber Burhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti. Caber Burhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen burada, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Acı haberi alıp olay yerine gelen Zeki Kaya, "Oğlum Yusuf Eyüp mermer ocağındaki içi su dolu çukura düşmüş. Kadir de onu kurtarmak için suya girmiş ancak ikisi de çıkamamış. Acımız büyük" dedi.

        "ÖNLEM ALINMASI GEREKİRDİ"

        Kaya ailesinin yakını Seyit Han Dursun da "Burada adeta gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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