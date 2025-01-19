İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. 91 paket halindeki 1 kilo 126 gram metamfetamin tıbbi müdahale ile çıkarılırken, şüpheliler tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otobüste seyahat eden 3 kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. Tatvan ilçe girişinde yol kontrolü yapan ekipler tarafından durdurulan otobüsteki İran uyruklu 3 yolcu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürülerek röntgen ve tomografileri çekildi. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında metamfetamin taşıdıkları tespit edildi. 91 paket halinde 1 kilo 126 gram metamfetamin yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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