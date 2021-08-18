Güzel haberi duyurdu: Az kaldı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Lenf kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy (31), sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Aksoy, güzel haberi duyurdu. Boğaç Aksoy, "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle... Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." şeklinde konuştu.

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"OYUNCULUĞA DEVAM EDECEĞİM"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Boğaç Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. Altı kür alacağım toplamda. Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim" demişti.

"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuşmuştu.

BOĞAÇ AKSOY HAKKINDA

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.

Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.

Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.