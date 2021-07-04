Boğaç Aksoy'dan haber var!

"Test sonuçlarım çıktı" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Lenf kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy (31), sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Aksoy, Instagram hesabından sevenlerine seslendi.

Güzel haberi duyuran Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

Merhaba arkadaşlar, beklediğimiz sonuçlar geldi. Tümörlerin çoğu gitmiş. Çok mutluyum. Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle, yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu... Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp, yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim... Yeni bir sayfa açıp, hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım... Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız... Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi... Şu anda benden mutlusu yok... Hepiniz Allah’a emanet olun canlarım. Dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun...

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz hafta takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"OYUNCULUĞA DEVAM EDECEĞİM"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Boğaç Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. Altı kür alacağım toplamda. Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim" demişti.

"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuşmuştu.

BOĞAÇ AKSOY HAKKINDA

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.

Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.

Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.