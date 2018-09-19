Olay, Pazar Günü saat 20.00 sıralarında Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; arkadaşının kına gecesine katılan Ali Rıza Duğan, bir süre sonra markete gitmek için kına yerinden ayrıldı.

Kız arkadaşı ve erkek arkadaşlarıyla birlikte giden Duğan’ın yanında duran otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin gençlere laf attığı öne sürüldü. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği belirlenmeyen 3 kişi, otomobil içerisinden inip gençlere saldırdı.

Çıkan kavgada, boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Duğan, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

Hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Duğan, hayata sadece 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi'nde park halinde polis ekiplerince bulundu. Polis cinayete karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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