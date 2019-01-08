Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme programda yoktu. Erdoğan da grup toplantısında konuya ilişkin "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok" dedi.

Bolton'ın ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırı ile ilgili yapacağı toplantıya yetişmek üzere Türkiye'den beklenenden kısa sürede ayrıldığı öğrenildi. Bolton'ın İbrahim Kalın ile görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf da ziyarete damga vurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.Türk yetkililerle görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya gelen Bolton ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

BOLTON İLE KALIN GÖRÜŞTÜ

Bolton'a ziyareti sırasında, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.Dunford ile Jeffrey'nin bir süre daha Ankara'da kalarak görüşmelere devam etmeleri bekleniyor.

ABD: BOLTON İLE KALIN VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garret Marquis, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, Bolton ile Türkiye'ye gelen Amerikalı gazetecilere görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Marquis, Bolton'un İbrahim Kalın ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bolton ile Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptılar." ifadesini kullandı.

Garret Marquis, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğin, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti.

Marquis, ABD yönetiminin Suriye'deki iş birliği konusunda askerler arasında bugün devam eden istişareleri beklediklerini belirtti.

Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı. ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer hazır bulundu.

BOLTON, TÜRKİYE ZİYARETİNDEN ÖNCE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMAYA İMZA ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmişti. Bolton, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." açıklamasıyla yanıt vermiş, dün ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" ifadelerini kullanmıştı:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ