Bolu'da Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans, TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada sağlık sorunları nedeniyle ambulansla Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa- Mengen kavşağında meydana geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Gerede'den Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazaya bir TIR ve bir otomobil daha karıştı.

Kazada ambulansta bulunan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de arasında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.