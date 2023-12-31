Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da pistler doldu

        BOLU´da, Kartalkaya Kayak Merkezi´ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da pistler doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´da, Kartalkaya Kayak Merkezi´ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.

        Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için gelenlerle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı pistlerde, yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler kaymanın keyfini yaşadı. Kalabalık nedeniyle tatilciler, teleski ve telesiyej sırası bekledi. 75 kilometre uzunluğundaki toplam 25 pistin de kayak için açık olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de pistlerde kar motoruyla devriye attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bolu'da polis ekipleri, silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi
        Bolu'da polis ekipleri, silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi
        Mudurnu'da restore edilen tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami yeniden ibadet...
        Mudurnu'da restore edilen tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami yeniden ibadet...
        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
        Bolu'da yıkımı yapılan binadan yola düşen parçalar paniğe neden oldu
        Bolu'da yıkımı yapılan binadan yola düşen parçalar paniğe neden oldu
        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı
        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı