Kartalkaya'da pistler doldu
BOLU´da, Kartalkaya Kayak Merkezi´ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.
BOLU´da, Kartalkaya Kayak Merkezi´ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.
Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için gelenlerle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı pistlerde, yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler kaymanın keyfini yaşadı. Kalabalık nedeniyle tatilciler, teleski ve telesiyej sırası bekledi. 75 kilometre uzunluğundaki toplam 25 pistin de kayak için açık olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de pistlerde kar motoruyla devriye attı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.