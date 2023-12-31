Mudurnu'da restore edilen tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami yeniden ibadete açılacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyon çalışmaları sona eren Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin yeni yılın ilk ayında ibadete açılması planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında 1546'da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ahşap açma tavan ve taş duvar olarak inşa edilen caminin içi aslına uygun yenilendi.

Cami çevresindeki türbelerin bakım onarımı yapılırken, şadırvan ve tuvalet bölümleri de elden geçirildi.

Restorasyon çalışmaları sona eren caminin çevre düzenlemesinin ardından ocak ayında yeniden ibadete açılması planlanıyor.

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