Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde bölgede etkili olan sağanak Bolu Dağı kesiminde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması, hatalı sollama yapılmaması, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

