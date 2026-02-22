Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor

        Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor

        Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde bölgede etkili olan sağanak Bolu Dağı kesiminde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

        Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması, hatalı sollama yapılmaması, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte tutuklama istemi!
        Otobüsteki tehditte tutuklama istemi!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek
        Kartalkaya'da kayak sezonu, bayram sonuna kadar devam edecek
        Kalp krizine yenik düşen polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurland...
        Kalp krizine yenik düşen polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurland...
        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyo...
        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyo...
        Ramazanın çocukların dünyasında iz bırakmasında anlatmaktan çok yaşatmak ön...
        Ramazanın çocukların dünyasında iz bırakmasında anlatmaktan çok yaşatmak ön...
        Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları Bolu'da sona erdi
        Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları Bolu'da sona erdi
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Bolu'da defnedildi
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Bolu'da defnedildi