Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları Bolu'da sona erdi

        Türkiye Kayak Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları Bolu'da sona erdi

        Türkiye Kayak Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlandı.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışmaya 16 ilden yaklaşık 330 sporcu, antrenör, hakem ve idareci katıldı.


        Organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.


        Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, Kaymakam Fatih Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ve antrenörler tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
        Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
        Boluspor - İstanbulspor maçının ardından
        Boluspor - İstanbulspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - İstanbulspor: 0-1
        Boluspor - İstanbulspor: 0-1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1
        Bolu'da 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri başladı
        Bolu'da 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri başladı