Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Boluspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Kaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 7 gün günde 3 maç oynadıklarını, bu nedenle sakatlıklar ve kart cezalılarının kendilerini yorduğunu söyledi.

        Takımın 75. dakikadan sonra yorulduğunu belirten Kaya, maça iyi başladıklarını, ilk yarının dengeli geçtiğini kaydetti.

        Suat Kaya, artık bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta iyi bir dinlenmeyle, rakibe iyi çalışarak bu işten çıkış sağlamamız lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.




        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise takımın başına geldiklerinden günden itibaren her rakibe göre farklı bir oyun felsefesi hazırladıklarını söyledi.

        Zaman zaman saha içi ve defansif duruşlarını da rakiplerin konumlamasına göre yaptıklarını anlatan Öztürk, "Maçı kazandık. Sonradan oyuna aldığımız oyuncular normal ilk 11 oyuncularımızdı. Biz rakibin 60'tan sonra yorulacağını bildiğimiz için onları 60'tan sonra oyuna alıp ve golü bulup maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Oyuncularımızı kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte de Iğdır maçına hazırlığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Boluspor - İstanbulspor maçının ardından
        Boluspor - İstanbulspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - İstanbulspor: 0-1
        Boluspor - İstanbulspor: 0-1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1
        Bolu'da 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri başladı
        Bolu'da 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri başladı
        Bolu'da kontrolden çıkan halk otobüsü refüje çıktı, ağaca çarparak durabild...
        Bolu'da kontrolden çıkan halk otobüsü refüje çıktı, ağaca çarparak durabild...