Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran
Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lucas De Lima, Dean Liço, Balburdia, Erdem Dikbasan (Dk. 78 Onur Öztınga), Baluta (Dk. 56 Rasheed), Barış Alıcı (Dk. 78 Alptekin Çaylı), Arda Usluoğlu (Dk. 68 Aganspahic)
İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk 68 Araujo), Duran Şahin, Turan Deniz Tuncer (Dk. 85 Özcan Şahan), Duhaney, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, Mamadou (Dk. 34 Fahri Kerem Ay), Krstovski (Dk 68 Mustafa Sol), İsa Dayaklı
Goller: Dk. 88 Araujo (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Dean Liço (Boluspor), Dk. 64 Duhaney, Dk. 81 Mustafa Sol, Dk. 90 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.