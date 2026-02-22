Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:32
        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Parkta açan çiçekler, yağışın ardından beyaz örtünün altında kaldı.

        Tabiat parkından oluşan kış manzaraları, beyaz örtüyle kaplanan göl çevresi ve ormanlık alanla ziyaretçilere güzel anlar yaşattı.

        Günübirlik tatil için gelen doğaseverler, yürüyüş yapıp manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

        Başiskele'deki Aytepe mevkisi, Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı.

        Güzergahı kullanacak sürücüleri uyaran İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

