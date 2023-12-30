Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Elören köyünde Musa Ünal'a ait 3 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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