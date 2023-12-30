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        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:05
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        Gerede'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Elören köyünde Musa Ünal'a ait 3 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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