        Bolu Haberleri

        Defterdarlık çalışanları Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Defterdarı Mustafa Çelik, Defterdarlık Grup Müdürü Mustafa Selman Çaltepe ve beraberindeki birim amirlerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:12
        37. Vergi Haftası kapsamında Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, vergi bilincinin artırılması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, maliye teşkilatının kamu hizmetlerindeki önemine dikkati çekerek, tüm çalışanların Vergi Haftası’nı kutladı.

        Aydın, özverili çalışmalarından dolayı maliye personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

