Defterdarlık çalışanları Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Defterdarı Mustafa Çelik, Defterdarlık Grup Müdürü Mustafa Selman Çaltepe ve beraberindeki birim amirlerini kabul etti.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Defterdarı Mustafa Çelik, Defterdarlık Grup Müdürü Mustafa Selman Çaltepe ve beraberindeki birim amirlerini kabul etti.
37. Vergi Haftası kapsamında Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, vergi bilincinin artırılması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, maliye teşkilatının kamu hizmetlerindeki önemine dikkati çekerek, tüm çalışanların Vergi Haftası’nı kutladı.
Aydın, özverili çalışmalarından dolayı maliye personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.