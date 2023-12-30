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        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı

        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şef Metin Dinçer'den kuru fasulye ve kavurma pişirmenin inceliklerini öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:03
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        Yeniçağa'da aşçı adaylarına kuru fasulye pişirmenin incelikleri anlatıldı
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        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şef Metin Dinçer'den kuru fasulye ve kavurma pişirmenin inceliklerini öğrendi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir restoranın sahibi olan şef Metin Dinçer ile öğrenciler bir araya geldi.

        Programda hayat hikayesi ve başarısına değinen Dinçer, daha sonra mutfak atölyesinde, kuru fasulye ve kavurma hazırladı.

        Fırında kuru fasulye ve kavurma pişiren, tarifinin inceliklerini anlatan Dinçer, yemekleri öğrenci ve öğretmenlere ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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