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        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:04
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı özellikle, D-100 kara yolunun Paşaköy, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

        Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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