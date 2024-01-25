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        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:54
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        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

        Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan, kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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