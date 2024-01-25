Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

        Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 3, trafik işaret levhalarına uymayan 3, emniyet kemeri takmayan 6 olmak üzere toplam 12 sürücüye 10 bin 728 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!

        Benzer Haberler

        Tanju Özcan'ı Arapça tabelasını kaldırdığı için tehdit eden emlakçıya ev ha...
        Tanju Özcan'ı Arapça tabelasını kaldırdığı için tehdit eden emlakçıya ev ha...
        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı
        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı
        Karla kaplı yaylaya yılkı atları için yem bıraktılar
        Karla kaplı yaylaya yılkı atları için yem bıraktılar
        Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
        Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
        Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu
        Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu
        Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu