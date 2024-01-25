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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.2 olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:00
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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
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        Son dakika haberine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        AFAD'dan yapılan açıklamada saat 16.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 13.93 kilometre olduğu kaydedildi.

        "BU DEPREM İLKSEL BİR DEPREM DEĞİL"

        Habertürk'e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof.Dr.Fevzi Bingöl, "6 Şubat'ın artçı depremlerini yaşıyoruz. Bu deprem ilksel bir deprem değil. Çok sayıda fay var bu bölgede. Bu tür artçı depremler devam edecektir." dedi.

        MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı da Habertürk'e açıklamalarda bulunarak, "5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Biz de ciddi şekilde hissettik. Şu ana kadar 112'ye bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ağır hasarlı binaların yıkımında şu anda yüzde 83'teyiz. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalardan uzak durmalı. Bu tür depremlerde ağır hasarlı binalarda yıkılmalar yaşanabilir." dedi.

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

        "KOORDİNASYON MERKEZİMİZE OLUMSUZ BİR HABER GELMEDİ"

        Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Habertürk'e açıklamalarda bulunarak, "Şu ana kadar bizim koordinasyon merkezimize herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Acil olarak yıkılması gereken binalar zaten yıkılmıştı. Ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyordu. Şu ana kadar bize intikal eden olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.

        AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

        AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya" paylaşımında bulundu.

        6 ŞUBAT'TA 1246 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Malatya’da 1246 kişi hayatını kaybetmişti.

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