Spor Toto 1. Lig 28. haftasında Boluspor, ilk yarıda buldugu gollerle Kardemir Karabükspor engelini 4-0 geçti.

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze’nin şutunda top ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Dimov, rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0

29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Özgür Can Özcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

36. dakikada Guido’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Mutlu Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0