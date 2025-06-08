Borsa ne zaman açılacak? 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bilindiği üzere bayram tatili süresince yurt içi piyasalar kapalı oluyor. Bu sebeple yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler ''Borsa ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilinin biteceği tarih ve Borsa işlem takas tarihleri işlem yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak? İşte, 2025 Borsa İstanbul resmi tatil günleri...
6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi 4,5 gün olarak belirlendi. Bayram tatili sürerken ‘’Borsa ne zaman açılacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Peki, 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, işlemler ne zaman başlayacak? İşte 2025 2025 Borsa İstanbul resmi tatil günleri...
9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde kapalı oluyor.
Buna göre, Kurban Bayramı’nın 4. ve son günü olan 9 Haziran Pazartesi günü borsa hizmet vermeyecek.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan bayram tatili, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Buna göre Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek.
Yatırımcılar, bu tarihte işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.
BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ
3 Haziran Salı tarihli işlemlerin takası, 10 Haziran Salı günü yapılacak.
4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
BAYRAMDA BORSA İŞLEMLERİ NEDEN DURUYOR?
Bayram ve resmi tatillerde Borsa İstanbul’da işlemler durduruluyor çünkü piyasaların kapalı olduğu dönemlerde likidite düşüyor ve sağlıklı fiyat oluşumu zorlaşıyor.
Ayrıca aracı kurumlar, takas bankaları ve merkezi kayıt kuruluşları da resmi tatil kapsamında hizmet vermediğinden, işlemlerin güvenli ve zamanında yapılabilmesi için tatil boyunca borsa kapalı kalıyor.
2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı