Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla 2. kez geçici olarak durduruldu: Borsada devre kesici ne demek?
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını duyurdu. Böylece, borsa işlemleri 19 Mart günü iki kez devre kesici ile durdurulmuş oldu. Peki, borsada devre kesici ne anlama gelir, devre kesici borsaya nasıl etki eder? İşte, detaylar...
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. Borsada sürekli işlemler saat 14.38 itibarıyla yeniden başladı ancak 'Borsada devre kesici ne demektir?' araştırması devam ediyor. Peki, borsada devre kesici ne anlama gelir?
BORSADA DEVRE KESİCİ NE DEMEKTİR?
Borsada devre kesici, aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. Hisse senedi veya endeks belirli bir oranda değer kaybettiğinde ya da yükseldiğinde, otomatik olarak işlemlerin geçici süreyle durdurulmasını sağlar.
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 09.55.19'da da devreye girmişti.
DEVRE KESİCİ NEDEN KULLANILIR?
Aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek,
Piyasada panik satışlarını ve ani yükselişleri kontrol altına almak,
Yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına olanak tanımak.
19 MART GÜNÜ BORSADA İŞLEMLER DEVRE KESİCİ İLE İKİNCİ KEZ DURDURULDU
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saat 14.08.10 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 09.55.19'da da devreye girmişti.
BORSADA SÜREKLİ İŞLEMLER SAAT 14.38 İTİBARIYLA DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama, 14.33.10'da eşleştirme yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 14.38.10'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.38.10'da yeniden başlayacaktır."