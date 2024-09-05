Borsada yine yaşlı kurtlar kazandı

Bir önceki haberimizde yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'da en fazla kazancı yatırımı 10 milyon lira ve üstü olan zenginlerin elde ettiğini yazmıştık. Bunların aksine borsadaki tasarrufu çok az olanların ise özellikle sosyal medyadan edindiği kulaktan dolma bilgiler ile yatırım yaparak kaybettiği gerçeğini dile getirmiştik. Peki bu yatırımcılar kim? Yaş grupları bazında bakıldığında kazanan ile kaybeden kimler? Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kazanırken yaş grupları bazında borsada yılın ilk 8 ayında endeksin getirisini geçen veya ona yaklaşan kesimin (55-59 yaş grubu hariç) yaşı 65'in üstündekiler olduğunu görüyoruz. Rakamlar bir önceki haberimizde olduğu gibi Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu'ndan.

REKLAM 55-59 YAŞTAN ATAK Yılbaşında toplam 7 milyon 631 bin gerçek kişi yatırımcının borsada 1 trilyon 449 milyar liralık hisse senedi varken ağustos sununda kişi sayısı 7 milyon 403 bine inerken gerçek kişilerin portföy değeri yüzde 25 artış ile 1 trilyon 808 milyar liraya ulaştı. Borsada toplam getirinin yüzde 33 olduğu göz önüne alındığında bu rakam tüzel kişi ve fonların kişilerden daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerden 8 ayda en başarılı yatırımcı kitlesini yaşı 70 ile 74 arasındaki yaşlı kurtlar oluşturdu. Bu kesim portföyünü 8 ayda yüzde 42 artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı. İkinci sırada yüzde 37 getiri ile 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar bulunuyor. 55-59 yaş arası yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar lira artırdı. Üçüncü ise yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş arasındaki yatırımcılar oldu. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetleri değeri 8 ayda 29,1 milyar lira yükseldi.