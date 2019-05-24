Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, hayırseverlerle sahurda davul çalıyor, toplanan paralarla da yardıma muhtaç öğrencilere bayramlık alıyor. Muhtara sahurlarda zaman zaman minik oğlu da eşlik ediyor.

"MAZLUMLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLER"



Yüzlerce mazlum çocuğu önceki gün hediyeleriyle buluşturan Muhtar Şükrü Yalnız, başlattıkları kampanyaya hem devlet kurumlarının hem de hayırsever işadamlarının sahip çıktığını belirtti.

Mahalle esnafından, öğretmenlere kadar herkesin projenin içinde yer aldığını vurgulayan Yalnız, “Yetimler, öksüzler ve mazlum çocuklarımız tüm mahallede birliği sağladı. Ne mutlu onlara. Bize değil onlara, çocuklarımıza teşekkür edilmesi gerekiyor. Onlar gülerse dünya güler” dedi.



"İYİLİK YOLUNDA BİRLEŞTİK"



Başlattıkları kampanyanın aslında bir farkındalık projesi olduğunu ifade eden Şükrü Yalnız, “İstiyoruz ki karınca misali safımız, yolumuz belli olsun. Sonra safımıza katılanlar, yolumuza öncülük edenlerin sayısı artsın. Çok şükür bunu başardık. İyilik yolunda birleştik. İnşallah bu iyiliği tüm yeryüzüne yaymak için daha kapsamlı projeler yürütmek istiyoruz. Bu projemizin tüm mahallelerimizde de yürütülmesini umut ediyoruz” diye konuştu.