Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43.91 Boyner Perakende hissesini 405 milyon dolar bedelle satın alan Mayhoola firmanın isminde beklendiği gibi değişikliğe gitti. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi’nin adı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi olarak değişti.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir."