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Beymen'in yüzde 97'si Mayhoola'ya geçecek

Reuters

Boyner Holding ve Mayhoola Boyner Perakende portföyünü paylaşıp ortaklığı sonlandıracak; Boyner Holding Boyner Mağazacılık hisselerinin tamamını devralacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık'ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek

Boyner Holding

Boyner Holding, Mayhoola ile finansal ortaklıklarını Boyner Perakende'nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardığını duyurdu. Boyner'den yapılan açıklamaya göre; mutabakat çerçevesinde Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık'ın yüzde 97 oranındaki
çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek. Sürecin gerekli tüm onayların ardından Haziran 2019'da tamamlanması beklenirken; anlaşmanın finansal detayları ise yönetim kurulu kararları ve yasal onaylar sonrasında açıklanacak.    

MAYHOOLA'NIN YÜZDE 54 PAYI VARDI

Mutabakat öncesinde Mayhoola'nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'de yüzde 54, Boyner Holding'in ise yüzde 42.8
oranında payı bulunuyordu. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları ise bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'i barındırıyordu. Açıklamaya göre, Mayhoola'nın son dört yıl içinde Boyner
Grup'a yaptığı yatırımlar sonucunda Beymen ve AY Marka'yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesi alanında bugüne
kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. 

HİSSELERİ PRİM YAPTI

Boyner Perakende hisseleri açılış sonrasında 5.20 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 10:05'te yüzde 4.11 primle 5.07
TL'den hareket ediyor.

 

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