Bozcaada'da yangın: Alevlere müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 14.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:17
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Bozcaada'daki bir tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
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Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.
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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.