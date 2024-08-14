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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada'da yangın: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Bozcaada'da yangın: Alevlere müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:17
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        Bozcaada'daki bir tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

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        Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

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        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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        Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

        #çanakkale bozcaada
        #yangın
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