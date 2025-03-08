Braga- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Ligi'nde 25. hafta dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Braga, Porto ile kozlarını paylaşacak. Estadio Braga'da oynanacak zorlu karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi Portekizli hakem L. Godinho yönetecek. Peki, Braga- Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Braga- Porto maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
Portekiz Ligi'nin 25. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Bu hafta Braga, Porto'yu ağırlayacak ve Estádio Braga'da oynanacak bu zorlu mücadelede iki takımı da sahada galibiyet alacak. Peki, Braga ile Porto arasındaki bu kritik maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Braga- Porto maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BRAGA- PORTO MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Braga- Porto maçı 8 Mart Cumartesi (bu akşam) 23.30'da oynanacak.
Estadio de Braga'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
BRAGA MUHTEMEL 11
Hornicek, Gomez, Oliveira, Bambu, Francisco, Gorby, Moutinho, Fernandes, Horta, Gharbi, Navarro