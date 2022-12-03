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Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu´nda oynanan son maçların ardından Brezilya 6 puan ile gruptan averajla lider çıkarken, İsviçre ise yine 6 puanla grubu 2´nci tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

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  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3´üncü ve son maçında Lusail Stadı´nda Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Amerika Futbol Federasyonundan Ismail Elfath´ın düdük çaldığı mücadelede Kamerun, Brezilya´yı 1-0´lık skorla geçti. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Kamerun´a galibiyeti getiren golü 90+2´nci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Golden önce sarı kartı bulunan Aboubakar, sevinç sırasında formasını çıkardığı için 2. sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Bu sonucun ardından Brezilya, G Grubunu 6 puanla averajla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Öte yandan Kamerun´da Beşiktaş forması giyen Kevin Nkoudou mücadelede süre almadı.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Brezilya'da sakatlanan eski Galatasaraylı Alex Telles ise gözyaşlarını tutamadı.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    GOLLÜ VE GERGİN MAÇTA KAZANAN İSVİÇRE

    Grubun diğer maçında İsviçre, Sırbistan'ı 3-2´lik skorla geçti. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    İsviçre´ye galibiyeti getiren golleri 20´nci dakikada Xherdan Shaqiri, 44´üncü dakikada Breel Embolo ve 48´inci dakikada Remo Freuler kaydetti. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Sırbistan´ın gollerini ise 26´ncı dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35´inci dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Bu sonucun ardından İsviçre G Grubunu 6 puanla 2´nci sırada tamamlayarak 2022 FIFA Dünya Kupası´nda son 16´ya adını yazdırdı. 
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Öte yandan İsviçre´de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic maçta süre almadı.
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

    Bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Brezilya-Güney Kore ve Portekiz-İsviçre eşleşmeleri oluştu.

     
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...
  • Brezilya ve İsviçre turladı, Kamerun ve Sırbistan elendi! Aboubakar...

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