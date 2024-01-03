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        Haberler Gündem İnfo Grafik BRICS’e üye ülke sayısı 10 oldu

        BRICS genişliyor

        Suudi devlet televizyonu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin resmi olarak BRICS ülkeleri topluluğuna katıldığını söyledi. Önceki gün de İran BRICS'e katıldıklarını duyurmuştu. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 03.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:42
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        #BRICS

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