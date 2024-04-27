Britney Spears, artık tamamen özgür
Britney Spears ile babası Jamie Spears, veliahtlık konusundaki hukuki anlaşmazlığı çözdü
Ünlü şarkıcı Britney Spears ile babası Jamie Spears arasında yıllardır süren vasiliğinin kaldırılması davasındaki anlaşmazlığa son verdi. Baba - kız, iki buçuk yıllık hukuki mücadelenin ardından açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya vardı.
Britney Spears ile Jamie Spears, Aralık 2021'deki ilk başvurunun ardından avukatlık ücretleri konusunda devam eden anlaşmazlığı çözdü. Şarkıcının babasına hayatının kontrolünü veren konservatörlüğün sona ermesinden iki yıldan fazla bir süre sonra ikili, konservatörlük savaşıyla ilgili yasal ücretler konusundaki anlaşmazlığı çözdü.
"ÖZGÜRLÜK ARZUSU ARTIK GERÇEKTEN TAMAMLANDI"
Her iki tarafın avukatları, 25 Nisan Perşembe günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açıklanmayan bir meblağ karşılığında anlaştıklarını doğruladı. Britney Spears'ın avukatı Mathew S. Rosengart, yaptığı açıklamada; "Koruyuculuk Kasım 2021'de sona erdirilmiş olsa da onun özgürlük arzusu artık gerçekten tamamlandı. İstediği gibi, özgürlüğü artık mahkemeye katılmasına veya bu konuyla ilgili yasal işlemlere karışmasına gerek kalmamasını da içeriyor. Mahkeme babasını açığa aldığında Britney Spears kazandı, temel hakları ve sivil özgürlükleri geri getirildiğinde de Britney Spears kazandı" dedi.
"ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI HER ŞEY ONU KORUMAK İÇİNDİ"
Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten, iki tarafın tüm çözülmemiş anlaşmazlıkları çözen bir uzlaşma anlaşmasına vardığını doğruladı. Weingarten; "Jamie Spears kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemekti. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların bunu bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" ifadelerini kullandı.
Bu anlaşmanın bir sonucu olarak ikili, onun koruyuculuğu sırasındaki mali suistimal iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmaktan kaçındı. Duruşmanın mayıs ayında başlaması planlanıyordu. Anlaşmazlık, 2008'de başlayan 13 yıllık konservatörlük döneminin ardından geldi. Jamie Spears, Eylül 2021'de mülkünün koruyucusu olmaktan çıkarıldı ve iki ay sonra tüm koruyuculuk görevine son verildi. Jamie, ertesi ay, hukuki mücadele boyunca birden fazla hukuk firmasına ödediği 2 milyon dolardan fazla ücretin yanı sıra mevcut avukatının yasal faturasının ödenmesi için mahkeme onayı arayışına başladı.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Avalon