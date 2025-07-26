Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in son hali: İki şapka üst üste geziyor - magazin haberleri

        Bruce Willis'in son hali: İki şapka üst üste geziyor

        Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan, son dönemde konuşma, yürüme gibi yetilerini yitirdiği öğrenilen Bruce Willis, Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bruce Willis'in son hali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan, kısa süre önce de hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklanan Bruce Willis, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

        Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan bir dönemin ünlü aksiyon yıldızı, otomobilinin içinde, başında iki şapka üst üste takılmış halde objektife yansıdı.

        70 yaşındaki oyuncu, otomobilin yolcu koltuğunda, korumalarıyla birlikte Studio City bölgesinde dolaşırken görüldü.

        REKLAM

        Kızı Tallulah bir süre önce babasının son durumuna dair bilgi vermiş, Willis'in artık konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

        Sağlığında gerileme yaşayan Bruce Willis'in sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşım ise hayranlarını heyecanlandırdı. Çünkü ünlü yıldız, o görüntülerde henüz hareket kabiliyetini yitirmemiş halde hülahop çevirirken görülüyordu.

        Ancak aynı videonun şubat ayında TikTok'ta başka biri tarafından paylaşıldığı, dolayısıyla yeni olmadığı anlaşıldı. Video yeni olmasa da hayranları onun bu halini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        Bruce Willis'in 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı oldu.

        Willis, 2009'da şu anda 47 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kızı daha oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bruce Willis
        #Demans
        #hasta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok