Bu 3 bitki evinizin havasını temizleyecek! Hem gözünüze hem ruhunuza hitap eden yaz bitkileriyle evinizi canlandırın!

Evde birkaç saksı bitkisiyle hem doğayla bağınızı güçlendirmek hem de ruh halinizi olumlu yönde etkilemek mümkün. Yaz aylarının en çok tercih edilen bitkileri arasında yer alan sardunya, lavanta ve fesleğen; hem ferah bir ortam yaratıyor hem de enerjinizi yükseltiyor. İşte evinizi adeta küçük bir aromaterapi alanına dönüştürecek o üç bitki...