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        Haberler Bilgi Ekonomi Bu ay kaç şirket temettü veriyor? 2025 Temmuz temettü takvimi ile firma temettü dağıtma tarihleri, temettü tutarı

        Bu ay kaç şirket temettü veriyor? 2025 Temmuz temettü takvimi

        2025 Temmuz ayı, Borsa İstanbul'da temettü yatırımcıları açısından hareketli geçmeye devam ediyor. Açıklanan yeni temettü takvimiyle birlikte bu ay toplamda 21 şirketin yatırımcılarına kâr payı dağıtacağı netleşti. Hisse senedi portföylerinde temettü odaklı bir strateji benimseyen yatırımcılar, ödeme tarihleri ve dağıtım oranlarına odaklanarak pozisyonlarını şekillendiriyor. Temettü verimliliğini artırmak isteyen yatırımcılar için bu ödemeler, sadece pasif gelir kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli yatırım kararlarında da belirleyici bir faktör haline geliyor. İşte Temmuz ayında temettü dağıtacak şirketler ve yatırımcıların gözünden kaçırmaması gereken önemli ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:05
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        Temmuz ayında Borsa İstanbul’da temettü dağıtımları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Güncellenen temettü takvimine göre, bu ay 21 şirket daha kâr payı dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, Temmuz ayında yapılacak temettü ödemeleri hisse başına 0,0069 TL ile 77,3034 TL arasında değişiklik gösteriyor. Temettü gelirine odaklanan yatırımcılar, bu oranları ve ödeme tarihlerini dikkate alarak pozisyonlarını gözden geçiriyor. İşte 2025 Temmuz ayı için açıklanan temettü takvimi ve öne çıkan şirket detayları...

        2

        2025 TEMMUZ TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: LILAK

        Temettü tutarı: 1,2750 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: YAPRK

        Temettü tutarı: 0,3400 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        3

        Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MHRGY

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 01.07.2025

        Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: KCAER

        Temettü tutarı: 0,0732 TL

        Tarihi: 02.07.2025

        4

        Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

        BIST kodu: ISDMR

        Temettü tutarı: 0,2125 TL

        Tarihi: 04.07.2025

        Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

        BIST kodu: EREGL

        Temettü tutarı: 0,2125 TL

        Tarihi: 04.07.2025

        5

        Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

        BIST kodu: KONTR

        Temettü tutarı: 0,0262 TL

        Tarihi: 08.07.2025

        Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BOBET

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 08.07.2025

        6

        Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft

        BIST kodu: DOCO

        Temettü tutarı: 77,3034 TL

        Tarihi: 14.07.2025

        Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: KLSYN

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 14.07.2025

        7

        Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GENTS

        Temettü tutarı: 0,1275 TL

        Tarihi: 16.07.2025

        Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BASGZ

        Temettü tutarı: 1,7000 TL

        Tarihi: 18.07.2025

        8

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.07.2025

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.07.2025

        9

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.07.2025

        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 0,6622 TL

        Tarihi: 23.07.2025

        10

        Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: VESBE

        Temettü tutarı: 0,0373 TL

        Tarihi: 24.07.2025

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,5000 TL

        Tarihi: 25.07.2025

        11

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 29.07.2025

        Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BIGCH

        Temettü tutarı: 0,6196 TL

        Tarihi: 31.07.2025

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.07.2025

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