Temmuz ayında Borsa İstanbul’da temettü dağıtımları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Güncellenen temettü takvimine göre, bu ay 21 şirket daha kâr payı dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, Temmuz ayında yapılacak temettü ödemeleri hisse başına 0,0069 TL ile 77,3034 TL arasında değişiklik gösteriyor. Temettü gelirine odaklanan yatırımcılar, bu oranları ve ödeme tarihlerini dikkate alarak pozisyonlarını gözden geçiriyor. İşte 2025 Temmuz ayı için açıklanan temettü takvimi ve öne çıkan şirket detayları...