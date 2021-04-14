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Bu çiçeği koparana 60 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, bahar ayının gelişiyle çiçek açtı. Ters laleleri koparmanın cezası ise 60 bin TL

Bu çiçeği koparana 60 bin lira ceza
İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çiçek açan laleler görsel bir şölen sunuyor.

DHA'nın haberine göre ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçılarından Mehmet Gören, “Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir. Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 60 bin TL’dir. İnsan burada huzur buluyor. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmaktadır. Bahar ayının en renkli simasıdır. Ters lale bölgemize sonradan gelmiş bir çiçek değildir. Buranın endemik türlerinden biridir. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir, sökülüp götürülmemelidir” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş ise, “Ağlayan gelin utangaçtır, yüzü hep yere bakar. Rengini utangaçlığından almıştır belki de, yüzü al aldır. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Binboğa Dağları’nda doğal olarak yetişir. Kalabalıklardan uzak olmayı sever, kuytu yerlerde için için ağlar, onun içindir ki ağlayan gelin denmiştir. Baharla beraber gözyaşı hiç dinmediği için diğer çiçeklerin hüzünlü kardeşidir. Kokusu olmasa da utangaçlığı ve ağlamaları insanları hep kendine çekmiştir. Bizlerde buraya gelerek bu görsel şöleni fotoğraflamak istedik” ifadesini kullandı.

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