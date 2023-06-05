Söğüt

Willow ve film yapımcısı George Lucas ile şirketi Lucasfilms'in yer aldığı herhangi bir film, görsel ve özel efektler için bakılmaması gereken hiçbir taş bırakmaz.

Film, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazandı ve Roger Rabbit'i Kim Çerçeveledi'ye En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülü kazanmayı kıl payı kaçırdı.