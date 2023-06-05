Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

Tarihi filmleri izlemeyi seviyorsanız doğru adrestesiniz. Kültürüyle ve Helenistik dönemiyle dikkat çeken Roma devletinin yıkılmasından sonra Orta Çağ geldi. Orta veya Karanlık Çağlar, şövalyeler, soylular ve köylülerle dolu yaklaşık 1000 yılı kapsıyordu. Anlaşmazlıklar, kılıç dövüşü ve geleneksel zırh ve zincir zırhla mızrak dövüşü ile çözüldü. İnsanlar böyle bir zamanda yaşamayı hayal bile edemezken, Hollywood orta çağın bazı özgün ve neredeyse kusursuz tasvirleriyle onu beyaz perdeye taşıdı! İşte izlerken sizi tarihe ışınlayacak izleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Beowulf

    Beowulf'un yönetmeni Robert Zemeckis, CGI grafiklerini, animasyonu ve hareket yakalamayı Orta Çağ dönemi tasviriyle etkili bir şekilde birleştiriyor.

    Ray Winstone'un (Beowulf) kostümü, geleneksel savaşçıların zırhını mükemmel şekilde temsil ediyor. Animasyon ve makyaj, savaş sahnelerini gerçekçi bir şekilde zenginleştiriyor. Ateş püskürten ejderhalar ve diğer canavarlar filmde canlanıyor ve olabildiğince gerçekçi görünüyorlar.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Robin Hood

    Yönetmen Ridley Scott'ın Robin Hood versiyonu, gerçekçi setler, kostümler ve dekor lehine seleflerinin geleneğinden ayrılıyor.

    Çekimler, film için restore edilen ve değiştirilen gerçek kalelerde ve kulelerde yapıldı. Film için bir koçbaşı yapıldı ve daha sonra Russell Crowe tarafından bir hayır kurumuna bağışlandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Macbeth

    Roman Polanski, 1971 yapımı klasik Orta Çağ filmi Macbeth'in gerçekliğinden bizzat emin oldu . Polanski, Britanya Adaları'ndaki çeşitli yerleri kullandı, sahne malzemelerini ve atları tüm oyunculardan önce seçip kullandı.

    Çekimler gerçek kalelerde ve kiliselerde yapıldı. Oyuncular, kötü hava koşullarına katlanmak zorunda kaldıklarından şikayet ettiler.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Truva

    Truva, Truva Savaşı hakkında tarihsel olarak en doğru bir film. Adıyla aynı adı taşıyan şehir, Akdeniz'deki Malta adasında iki ayda inşa edildi.

    Şehrin dış surları sıfırdan inşa edildi. Troy ayrıca 77. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kostüm Tasarımı dalında aday gösterildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

    King Arthur: Legend of the Sword'un Orta Çağ'ı doğru anladığına hemen işaret eden şey, filmin çekildiği manzaradır.

    Film, 2.020 hektarlık ve gerçek bir geyik parkı içeren bir Kraliyet Parkı olan Windsor Great Park'ta çekildi. Film, Kuzey Galler ve İskoç Dağlık Bölgesi gibi çeşitli yerlerde çekildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    300 Spartalı

    Zack Snyder'ın yönettiği ve ortak yazdığı 300 Spartalı, MÖ 479'da geçiyor. Film, Russell Crowe'un karakteri Sparta Kralı Leonidas'ın 300 kişilik bir orduya liderlik ettiği Thermopylae Savaşı'nı Snyder'ın tasviridir.

    Mavi Ekran, filme gerçek Orta Çağ arka planını verdi ve ruh halini değiştirmek için manipüle edildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Barbar Conan

    Arnold Schwarzenegger, Barbar Conan'da başrolde. 1982 filmi, yaklaşık 50 set oluşturmak için 3 milyon dolar ayırdı.

    Çekimler için Avrupa'nın her yerinden yaklaşık 200 İnşaat işçisi ve sanatçı işe alındı. Schwarzenegger ve diğer aktörler, dublörlüklerinin çoğunu yaptılar. Silahlar, Orta Çağ tarzı savaş sahnelerini daha kolay taklit etmek için hafif hale getirildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Prenses Gelin

    Prenses Gelin bir fantastik komedi filmi olmasına rağmen, Kongre Kütüphanesi kültürel, tarihi ve estetik önemi nedeniyle ABD Ulusal Film Tescili'nde korunmak üzere filmi seçti.

    Ana oyuncular, onlara gerçek Orta Çağ düellolarının gerçekliğini veren kılıç dövüşü sahnelerine en iyi şekilde hazırlanmak için her iki eliyle de eskrim yapmayı öğrendi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Kartal

    Channing Tatum, MS 140'ta geçen bir film olan The Eagle'da başrolde. Britanya'nın Roma işgaline odaklanıyor ve Tatum, babasının zarar görmüş itibarını geri kazanmaya kararlı, Marcus adında bir asker.

    Karakterler, Gal aksanları ve yerel kabile halkının tasvirleriyle tarihsel olarak otantikti. Kılıç dövüşü ve savaş sahneleri gerçektir ve CGI yardımı çok azdır veya hiç yoktur.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Gladyatör

    Gladyatör filminin gerçek Orta Çağ tasvirini doğrulamak için kazandığı beş Oscar'dan başkasına bakmayın.

    En İyi Film, Kostüm Tasarımı, Ses ve Görsel Efekt dallarında Akademi Ödülü aldı. Russell Crowe'un General Maximus Decimus Meridius'u canlandırması ona En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandırdı. Film, Ortaçağ türünü yenilemekle ve gelecekteki tarihi parçaları etkilemekle tanınır.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi

    Yüzüklerin Efendisi bir romandan uyarlandı ve ekranda görsel olarak doğru bir şekilde tercüme edildi. Kurgusal Orta Dünya'da geçiyor.

    Serideki üç filmin her biri Görsel Efektler için Akademi Ödülleri kazandı ve sonuncusu, Kralın Dönüşü , En İyi Film, Makyaj, Görsel Efektler, Kostüm Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği de dahil olmak üzere 11 inanılmaz kategori kazandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Robin Hood: Hırsızlar Prensi

    Robin Hood: Hırsızlar Prensi, modern bir ortaçağ şehrinde çekildi. Yönetmen Kevin Reynolds, Fransa'daki Cite de Carcassonne'nin duvarlarını ve kulelerini filme almak için ikinci bir ekibin tamamını kullanıyor.

    Fransa ve İngiltere'deki restore edilmiş kaleler, Nottingham şehrini temsil edecek şekilde gösterildi ve İngiltere'nin çeşitli yerlerinde “Sherwood Ormanı” çekildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Dağlı

    Highlander filminin konusu ölümsüz savaşçılar arasındaki fantastik bir savaş olsa da, İskoç Dağlık Bölgesi'ndeki kılıç dövüşü sahneleri ve 16. Yüzyıl ortamı ürkütücü bir şekilde Orta Çağ temalarını andırıyor.

    İskoçya'nın Eilean Donan Şatosu ve alametifarikası olan köprüsü, yapımda öne çıkan otantik binalar ve mekanlar arasında yer aldı. Fransız-Amerikalı aktör Christopher Lambert, ana karakter olan Connor Macleod'dur. Lambert, Ortaçağ aksanı için bir lehçe koçuyla günde birkaç saat çalıştı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Elizabeth

    Filmlerde Orta Çağ'ın gerçekçi tasvirlerine gelince, Elizabeth'in hikayesi olabildiğince iyi. Film, I. Elizabeth'in hayatını ve zamanını merkez alıyor ve 1558'de geçiyor.

    71. Akademi Ödülleri'nde En İyi Makyaj ödülünü aldı ve aktris Cate Blanchett, Kraliçe Elizabeth rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Söğüt

    Willow ve film yapımcısı George Lucas ile şirketi Lucasfilms'in yer aldığı herhangi bir film, görsel ve özel efektler için bakılmaması gereken hiçbir taş bırakmaz.

    Film, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazandı ve Roger Rabbit'i Kim Çerçeveledi'ye En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülü kazanmayı kıl payı kaçırdı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Valhalla Yükseliyor

    Valhalla Rising, on ikinci yüzyılda İskandinav savaşçılarının ve Hıristiyan Haçlıların hayatlarını anlatıyor. Tamamen İskoçya'da çekildi ve diğer birçok Orta Çağ filmi gibi, İskoç Dağlık Bölgesi'ni fon olarak kullanıyor.

    Yönetmen Nicolas Winding Refn, en çok filmin aksiyon sahnelerinde belirgin olan Viking ve Norveç tarihinin bir karışımını kullanıyor.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Kuzeyli

    MS 895'te kurgusal bir adada geçen The Northman, Orta Çağ'ın en yeni uyarlamasıdır.

    Viking tarihini ve mitolojisini etkili bir şekilde birleştirir ve Bir Dönem Filminde Olağanüstü Mekanlar, En İyi Kostüm Tasarımı ve Sinematografi ödüllerini kıl payı kaçırır. Sette bir buzul kullanılarak İzlanda'da bazı çekimler yapıldı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    El Sid

    El Cid filminde, yönetmen Anthony Mann'ın ortaçağ tarzı kostüm tasarımına muazzam miktarda ayrıntı girdi. Gardırop için 400 terziden oluşan bir kadroya sahip olan Mann, Orta Çağ'a benzer giysiler üretmesi için yerel bir şirkete 500.000 $ ayırdı.

    Filmde 3.000 savaş miğferi, 7.000 kılıç, 40.000 ok, 5.780 kalkan, 1.253 ortaçağ koşum takımı, 800 topuz ve hançer ve zırh için 650 zincir zırh takımı bulunuyor.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Son düello

    Yüz Yıl Savaşları sırasında Orta Çağ Fransa'sında geçen The Last Duel , gerçekliğini göstermek için onur önermesinin ardındaki savaş sahnelerini kullanıyor. Modern Fransız komünlerinde ve Cahir Kalesi gibi kalelerde sahneler çekildi.

    Krallar, şövalyeler, yaverler ve soylular, orta çağ tarzı bir mızrak dövüşü düellosunda çözülen bir anlaşmazlığa karışırlar.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Bir şövalye masalı

    Bir Şövalye Masalı bir mızrak dövüşü turnuvasına odaklanır, bu nedenle silahların yapımına ve kostüm tasarımına özel önem verilmiştir.

    Mızrak dövüşleri, temas anında patlayacak, atları süren oyuncuların güvenliğini sağlayacak ve filme gerçek bir ortaçağ görünümü verecek şekilde tasarlandı. Şövalye kıyafetleri, dövüş sahneleri için at sırtında hareketi daha iyi kolaylaştırmak için zırh için hafif çelikten tasarlandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Kral

    Kral, V. Henry'nin yükselişini ve babasının halefiyetini anlatıyor. Yönetmen David Michod, filmin öncülünü William Shakespeare'in birkaç eserine dayandırıyor.

    İngilizlerin savaşların kıyılarını hizalamak için bir savunma olarak kullandıkları keskinleştirilmiş tahta kazıklar ve Agincourt Savaşı ve Harfleur Kuşatması gibi gerçek savaşların gerçekçi canlandırmaları filme dahil edildi.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    III.Richard

    Richard III, aynı adlı Shakespeare oyununa dayanan 1955 yapımı bir ekran uyarlamasıdır. Laurence Olivier'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı film, diyaloglarının çoğunu doğrudan oyundan senaryoya dahil ediyor.

    Bosworth Field Savaşı ve çekimler sırasında ok yarası alan Olivier gibi savaşların inandırıcı bir kopyası, filmin ortaçağ ortamına katkıda bulunuyor.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Cennet Krallığı

    Yönetmen Ridley Scott, amaçlanan hedef Kingdom of Heaven filminin ortaçağ tarzıysa hedefi tam isabet etti. Tarihi dram, İkinci Haçlı Seferi'nden sonra kuruldu.

    Scott, filmin yapımında sinematografiye ve set tasarımına vurgu yaptı. Savaş sahneleri, 12. yüzyıl savaşlarını yansıtmak için özenle kopyalandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Excalibur

    John Boorman, birçoğunun bir ortaçağ fantezi filmi olarak tanımladığı Excalibur'u yönetti ve birlikte yazdı. Konusu 15. yüzyılı ve özellikle Kral Arthur'u çevreleyen tarihi folkloru hedefliyor.

    Boorman'ın Karanlık Çağların kargaşası ortasında Arthur'u canlandırması, 1981 Cannes Film Festivali'nde En İyi Sanatsal Katkı ödülünü kazanması da dahil olmak üzere, büyük beğeni topladı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Cesur Yürek

    Pek çok sinema uzmanı, Orta Çağ'ı parlak bir şekilde tasvir ettiği için Cesur Yürek'i tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul eder.

    Filmin yönetmeni ve yıldızı Mel Gibson, hikayeyi Sir William Wallace adlı doğrulanmış bir İskoç şövalyesine odaklıyor. Spesifik olarak, 13. yüzyılın sonlarında İngiltere'den bağımsızlık arayışlarında İskoçlara liderlik eden Wallace'ın hikayesini anlatıyor.

     
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Henry V

    Henry V, yönetmen Kenneth Branagh'ın Shakespeare'in orijinal oyununun modern uyarlamasıdır. Branagh'ın bu masal versiyonu diğerlerinden farklıdır çünkü Agincourt Savaşı'nı yağmurlu ve çamurlu koşullarda kurarak vurgular.

    Branagh'ın kostüm tasarımcısı Phyllis Dalton, filmin yapımında yaptığı çalışmalardan dolayı En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar kazandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Hamlet

    Shakespeare'in Hamlet'inin 1948 versiyonu, Laurence Olivier tarafından yönetildi ve rol aldı. Olivier'in uyarlaması, En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazandı ve İngilizce olarak üretilen ilk sesli versiyon oldu.

    Olivier, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı kazandı ve filmi, filmin özgünlüğü nedeniyle Sanat Yönetmenliği, Set Yönetmenliği ve Kostüm Tasarımı dallarında Akademi Ödülü kazandı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Monty Python ve Kutsal Kâse

    Hicivli bir komediyi özgünlüğü açısından incelemek nadir olsa da, Monty Python & the Holy Grail tanınmayı hak ediyor. Komedi grubu, MS 932'de Kral Arthur'un hikayesini şakacı bir şekilde anlatıyor.

    Film günümüzün Doune Kalesi ve Castle Stalker'da çekildi. Filmin Caerbannog Tavşanı ile dövüş sahnesinde canlı beyaz tavşanlar ve öldürme sahnelerinde onların kuklaları kullanıldı.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Yedinci Mühür

    Ingmar Bergman, Kara Ölüm sırasında İsveç'te geçen Yedinci Mühür'ü yönetiyor. Klasik ortaçağ masalı, bir şövalyeyi satranç oyununa sokan Ölüm'ü kişileştirir.

    Tarihsel fantastik film, ortaçağ uyarlamasına ilham kaynağı olarak Vahiy Kitabı'ndan hikayeler içeriyor. Vahiy'in pasajı, filmin adının geldiği yerdir.
  • Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri

    Ophelia

    Claire McCarthy, Shakespeare'in Hamlet oyunundaki karakterinin 2018 film versiyonu olan Ophelia'yı yönetiyor. McCarthy, Hamlet'i Ophelia'nın nadir bir bakış açısıyla anlatıyor.

    McCarthy'nin oyunun önceki versiyonlarında kullanılan dilin yerine günümüz İngilizcesini kullanması, Ophelia'nın olaylara bakış açısının gerçekçi tasviriyle gizlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.